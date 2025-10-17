Натуральная глупость и ее противник: психология зависимостей от ИИ-технологий

Фото, видео: 5-tv.ru

Радуются роботу на красной дорожке, а человек больше не впечатляет! Вот так прошла премьера фильма (Не)искусственный интеллект.

Мы все живем иллюзией и мечтой, поэтому восстание машин стало возможным! Почему мы любим и боимся ИИ — звезды эксклюзивно выяснили в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на светской премьере кино.

Быть живыми уже не модно, либо же нужно приодеться в экзоскелет робота, чтобы на тебя упали восторженные взгляды! К сожалению, новая реальность диктует жесткий постулат — без критического мышления не выжить! Люди или пресытились близостью друг с другом, или же стали ее бояться и избегать. Но появление роботов, похожих по образу и подобию на человека, лишь еще больше подкинуло дров в одиночество, ведь теперь с ним не просто можно говорить, как с телевизором. Теперь это и объект для романтики!

«В таких отношениях явно будет большой плюс! Там кнопка „выкл“ есть… Хотя с одной стороны нас все это пугает, потому что мы же привыкли контролировать, а сейчас не можем этого делать, поэтому ИИ вызывает много стресса!» — делится актер Сергей Чирков.

По мнению специалиста по работе с поведением и чувствами человека, такие желания — чистый изврат. Клинический психолог Марианна Абравитова прокомментировала типаж мужчин, которые предпочитают роботов реальным женщинам:

«Типаж иллюзионистов. Они лишь создают иллюзии личной жизни! Тема ответственности, вкладывания в женщину своей души, своей энергии, своих денег — это все черты дающего мужчины. А те, кто хотят общаться с ИИ, только включать и выключать его — это потребители в чистом виде. Они могут строить отношения только с собой, потому что с другими боятся идти в глубину. Да и с собой познакомиться, если задуматься, тоже им страшно!»

Проблема «очеловечивания» интерактивных предметов уходит корнями к глубокой древности, к временам, когда Русь была языческой. Наши предки вели разговор с природой и предметами быта. То же Православие, которое перевернуло Древнюю Русь на 180 градусов — не искоренило желание говорить в последствии с телевизором, машиной, утюгом и чайником. А сейчас — мы вообще создали нечто, что может еще и отвечать нам!

«Я всегда разговариваю с телевизором, постоянно! Но, послушайте, мы все взрослые люди. Это иллюзия, а мы все привыкли жить мечтой и иллюзией…» — делится актер Игорь Жижикин.

Так что споры о восстании машин — лишь подтверждение слабости нашего эмоционального интеллекта, который допускает, что творение, созданное самим же человеком, сможет его обойти. Вот разве мы можем превзойти Бога? О том, что люди стали считать себя немного слабее говорится и в самом фильме. Имя, данное главному герою роботу — Апостол, тоже вносит неоднозначный смысл в значение искусственного интеллекта в человеческом мире.

«Я вижу здесь двойной смысл в этом имени „Апостол“ для робота. Сейчас активно идет не только одушевление, но и обожествление ИИ. Многие говорят, что это что-то высокое пробирается в нашу жизнь под видом ИИ, а на самом деле — это все высшие силы. Они вещают. Они таким образом пришли нас спасать!» — комментирует психолог Марианна Абравитова.

Но, если задуматься, то и имя в честь посланника Бога машине дал тоже человек. Тут либо остается довериться высшим силам и быть убежденным, что именно через мозг они посылают людям особый сигнал, что роботов нужно обожествлять. Либо мы, как человечество, окончательно зашли в тупик! Интеллектуальный при чем. А вы как считаете?

Многие артисты не просто играючи рассуждают на эту тему, но и делают серьезные заявления. Например, Александр Самойленко поделился тем, что скоро будет не до смеха:

«Пока мы стоим над ними — нам все это и мило, и красиво, и забавно. Но кто его знает, что произойдет через несколько лет? Может быть это они будут стоять и гладить нас по головке…»

