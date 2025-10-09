Роботы могут заменить работников в сельском хозяйстве в России

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Инвестиционная привлекательность сектора экономики укрепится и откроет новые возможности в экспорте.

Работников в сельском хозяйстве могут заменить роботы последнего поколения. Об этом написало издание URA.RU.

На пленарном заседании выставки «Золотая осень», прошедшей 8 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что через четыре года не менее 80% организаций агропромышленного комплекса (АПК) начнут применять цифровые решения.

Эксперты источника пояснили, что такое развитие укрепит инвестиционную привлекательность данного сектора экономики, а также благодаря ему откроются новые возможности в экспорте.

Один из наиболее ярких экспонатов мероприятия — промышленный робот-укладчик компании, производящей молочную продукцию. В устройстве есть различные сенсоры для фиксации упаковки с товарами. Используя вакуумный механизм, робот захватывает вещь и перемещает ее. Одна такая разработка может заменить труд восьми человек.

«Грузоподъемность — 20 килограммов, а радиус работы — более полутора метров. Нам уже удалось переобучить многих наших сотрудников, физический труд которых получилось заменить с помощью этого робота, а до конца 2026 года переобучим остальных», — рассказал гендиректор компании Якуб Закриев.

Другая технология — умный ошейник для коров, который производители неформально назвали «фитнес-браслетом». Об этой разработке рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что устройство собирает данные о здоровье животных и будет использоваться на ферме в Сергиево-Посадском городском округе.

В зоне инноваций гости увидели разные образовательные проекты, среди которых были агротехнологические классы, предусматривающие траекторию обучения от школы через колледжи и вуз до работодателей. В РФ есть более 600 подобных классов в 67 регионах страны. Уточнялось, что к 2030 году собираются открыть еще 18 тысяч таких мест.

На выставке презентовали и «Школу фермера» — курс на базе аграрных вузов, обеспечивающий участникам практику на предприятиях. В настоящее время прошло 11 «волн» этого проекта в 83 регионах страны.

В павильоне «Животноводство» показали породы крупнорогатого скота. Здесь участница выставки Анастасия Греченева рассказала о системе анализа хромоты коров на ранней стадии.

«Это заболевание — одно из самых распространенных и поражает до трети стада, поэтому приводит к ощутимым потерям. Система позволяет сократить их почти вдвое за счет ранней диагностики», — сказала она, поясняя суть разработки.

Главное достижение отечественного агропрома, по словам Мишустина в том, что за десятилетие он вырос более чем на 50% и стал высокотехнологичным и конкурентоспособным. Премьер-министр РФ подчеркнул, что аграрии подключают технологии искусственного интеллекта к работе, поскольку с их помощью можно автономно управлять техникой.

Беспилотные комбайны и тракторы также выводятся на поля, в то время как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) следят за процессом на перерабатывающих предприятиях и сканируют состояние растений и животных.

Отмечалось, что все инновационные решения работают на отечественном софте и защищены от кибермошенников. Риски продовольственной безопасности становятся минимальными.

