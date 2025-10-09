В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Причастные к делу сотрудники успели получить от подозреваемого первую часть денег.

Прокурор из Офиса генеральной прокуратуры предлагал национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) 3,5 миллиона долларов в качестве взятки, чтобы нужное дело было закрыто. Об этом стало известно из сообщения ведомства в Telegram-канале.

По информации источника, прокурор и адвокаты причастные к делу получили от подозреваемого первую часть взятки. Уточнялось, что ее размер составил 200 тысяч долларов. К тому же в дальнейшем было предложено еще два миллиона долларов, а позднее — следующие 3,5 миллиона долларов коллегам из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и судьям Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), чтобы те приняли нужное для прокурора решение.

Само дело, о котором идет речь, названо не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявляли о дикой, первобытной и тотальной коррупции на Украине. Как отмечали в ведомстве, система доходит до бандитизма.

