Представитель МИД подчеркнула, что Киев не умеет использовать ресурсы эффективно.

Коррупция на Украине дикая, первобытная и тотальная. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, в отличие от западных стран, где существует так называемая «цивилизованная коррупция» в законодательной оболочке, украинская система доходит до уровня бандитизма. Она добавила, что Киев не имеет эффективных механизмов для использования выделяемых ресурсов. Они либо разворовываются, либо тратятся впустую.

Захарова также отметила, что, несмотря на обещания и политические игры вокруг Украины, ничего не приведет к ее интеграции в Европейский союз.

Ранее газета Financial Times писала о намерении президента Украины Владимира Зеленского преследовать сотрудников Национального антикоррупционного бюро. Поводом стало расследование ведомства в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, близкого союзника главы государства.

Издание уточняло, что НАБУ уведомило Чернышова о планах предъявить обвинения в злоупотреблении служебным положением и незаконном получении выгоды. Эта история стала одним из последних громких эпизодов, подтверждающих масштабы проблемы коррупции в стране.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

