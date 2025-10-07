Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок
Всего предстоит расселить 5176 домов, где проживает порядка одного миллиона москвичей.
В программу реновации добавлены девять новых площадок под строительство жилых домов. Они расположены в восьми районах Москвы, две из них — на месте расселенных зданий, ранее включенных в программу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«Будет построено больше 147 тысяч квадратных метро жилья. Это позволит расселить 30 старых домов и предоставить комфортные квартиры для 5,4 тысячи москвичей», — написал Мэр Москвы.
Всего в программу реновации включено 5176 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, где проживает около миллиона человек.
Для строительства новых домов уже подобрано 837 площадок. В эксплуатацию введено порядка 6,7 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить около 1,4 тысячи старых домов. Еще 10,5 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования и строительства.
Горожанам, участвующим в программе, оказывается необходимое содействие при переезде. Консультации можно получить в центрах информирования, где работают представители Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектур и управляющих компаний.
С начала реализации программы завершено или находится в активной стадии переселение более 235 тысяч москвичей.
