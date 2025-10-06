Собянин: началось строительство второго этапа Троицкой линии метро

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города.

Запущено строительство второго этапа Троицкой линии метро в Москве, который пройдет от станции «Новомосковская» до «Троицка». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По информации градоначальника, первым делом выполнят работы по установке ограждений и проведут геологическую разведку на участках, где будут станции. После этого начнется активное сооружение станционных комплексов.

Станция «Сосенки» будет расположена на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032. «Летово» — напротив дома 112 по Летовской улице, около Проектируемого проезда № 8429. «Десна» — на стыке улицы Центральной и шоссе Ракитки.

Станция «Кедровая» будет находиться на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе. А станция «Ватутинки» будет построена в Троицке, рядом с третьим корпусом дома 2 по улице Кварцевой.

Собянин отметил, что в текущий момент решается, где будет расположена станция «Троицк». Важно, чтобы ее местоположение было удобным для жителей.

«Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города. Также он разгрузит южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской линий, близлежащие дороги. Завершить строительство планируем в 2029 году», — подчеркнул Сергей Собянин.

