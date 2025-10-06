Собянин: В Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований
Уникальность проекта заключается в том, что разработчиками новых технологий станут врачи московских медучреждений.
Объявлен старт приема заявок на участие в новой научной программе, направленной на финансирование исследований, проводимых в медицинских учреждениях Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«Программа объединяет грантовую поддержку врачей-новаторов и государственное задание ведущих научно-клинических центров, обеспечивая комплексное развитие научных исследований», — говорится в публикации главы города.
Уникальность программы заключается в том, что разработчиками новых технологий станут врачи московских медучреждений. Благодаря этому инновации становятся более эффективными и быстрее доходят до пациентов, улучшая качество медицинского обслуживания.
Уточняется, что за три года существования предыдущей программы поддержку получили свыше 300 проектов, из которых 103 были реализованы вместе с 36 ведущими научными центрами, университетами страны и высокотехнологичными малыми компаниями.
