Собянин: В Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уникальность проекта заключается в том, что разработчиками новых технологий станут врачи московских медучреждений.

Объявлен старт приема заявок на участие в новой научной программе, направленной на финансирование исследований, проводимых в медицинских учреждениях Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Программа объединяет грантовую поддержку врачей-новаторов и государственное задание ведущих научно-клинических центров, обеспечивая комплексное развитие научных исследований», — говорится в публикации главы города.

Уникальность программы заключается в том, что разработчиками новых технологий станут врачи московских медучреждений. Благодаря этому инновации становятся более эффективными и быстрее доходят до пациентов, улучшая качество медицинского обслуживания.

Уточняется, что за три года существования предыдущей программы поддержку получили свыше 300 проектов, из которых 103 были реализованы вместе с 36 ведущими научными центрами, университетами страны и высокотехнологичными малыми компаниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Собянин сообщил о запуске нового проекта поощрения талантливых педагогов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.





