Российские самбисты привезли домой 34 медали с первенства мира в Индонезии

За награды боролись более 370 спортсменов из 34 стран.

Российские спортсмены вернулись на родину после уверенной победы на молодежном первенстве мира по самбо. В аэропорту Шереметьево их встретили родные, тренеры и болельщики. В беседе с 5-tv.ru чемпионы поделились эмоциями, рассказали о тяжелой подготовке и планах на будущее.

Соревнования проходили в индонезийском городе Богор. За 37 комплектов наград боролись более 370 спортсменов из 34 стран, а российская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав 34 медали — 28 золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Второе место досталось Казахстану, третье — Белоруссии.

Тренер сборной Москвы и России по самбо Владимир Богомолов отметил, что победа стала результатом многомесячной работы.

«Наши спортсмены выступили достойно, завоевали шесть медалей и действительно показали, что <…> могут представлять себя достойно на международной арене», — отметил тренер.

Среди тех, кто поднялся на высшую ступень пьедестала, — Александр Шайн, победитель юношеского первенства мира в весовой категории до 88 килограммов.

«Трудный момент на протяжении соревнований — после победы не поймать звезду», — рассказал спортсмен.

Отлично выступил и Демид Волков, проведший три безупречных боя и завершивший каждый досрочно. В финале он применил свой коронный прием под названием «Север–Юг». Подготовка проходила в Санкт-Петербурге под руководством тренера Александра Коршуна. Волков отметил, что работа была тяжелой, но командный дух помог выдержать весь цикл сборов.

Варвара Зеленцова завоевала серебряную медаль, уступив в финале лишь два балла.

«В первую очередь, огорчена, потому что настраивалась на золото, но не получилось. Но в то же время есть радость, что хотя бы получилось завоевать медаль. Ну и серебро — это тоже достаточно хороший результат. <…> Наверное, не хватило тактики, опыта — будем работать», — поделилась она эмоциями.

Несмотря на то что российские спортсмены пока выступают без флага и гимна, они вновь показали лидерство и высокий уровень подготовки.

«Я надеюсь, что уже в будущем году мы будем выступать и под флагом, и под гимном нашей страны. <… > Очень высокая конкуренция. Особенно растет конкуренция азиатских стран... Они выступили достойно...» — отметил тренер Владимир Богомолов.

