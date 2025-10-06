Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Председатель Счетной палаты выделил ключевое направление в законопроекте о бюджете России.

Председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук 6 октября выступил в Совете Федерации с важным заявлением о бюджете страны. Он отметил, что социальное развитие должно стать одним из главных приоритетов.

В своей предварительной оценке Ковальчук акцентировал внимание на том, что проект бюджета будет направлен на финансирование новых национальных инициатив и пересмотр налоговой нагрузки.

Председатель Счетной палаты выделил несколько ключевых аспектов, среди которых — поддержка социальной сферы, финансирование обороны и безопасности, а также помощь семьям участников специальной военной операции. Он также подчеркнул необходимость выполнения национальных целей, установленных президентом Владимиром Путиным до 2030 года.

В своем выступлении Ковальчук поделился прогнозами по макроэкономическим показателям. Ожидается, что темпы роста экономики замедлятся до 1% в год, а в 2026 году составят 1,3%. В дальнейшем ВВП будет расти на 2,8% и 2,5% в 2027 и 2028 годах соответственно. Оборот розничной торговли за три года увеличится на 8,8%.

«Основным фактором роста станет внутренний спрос», — сообщил Ковальчук.

Борис Ковальчук предостерег от возможных рисков, связанных с жесткими денежно-кредитными условиями и замедлением темпов роста мировой экономики.

