«Это нелегко»: Селин Дион рассказала о состоянии своего здоровья

Певица продолжает бороться с редким неврологическим заболеванием.

Канадская певица Селин Дион в последнее время редко появляется на публике из-за состояния своего здоровье. Недавно легендарная исполнительница была замечена на концерте Пола Маккартни в Лас-Вегасе со своими сыновьями. Она рассказала о своем самочувствии, передает Daily Mail.

«Иногда заболевание вызывает трудности при ходьбе и не позволяет мне использовать голосовые связки для пения так, как я привыкла. Я каждый день усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить свои силы и способность снова выступать, но я должна признать, что это нелегко. Все, что я умею, — это петь. Это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь, и то, что я люблю больше всего», — отметила певица.

Дион продолжает бороться с редким неврологическим заболеванием — синдромом мышечной скованности, которое вызывает болезненные мышечные спазмы, затрудняющие ходьбу и использование голосовых связок для пения. Диагноз был поставлен в 2022 году, после чего певица отменила оставшиеся концерты своего тура.

«Я верю в себя, в свою смелость и намерена не позволять болезни управлять своей жизнью», — заявила певица на шоу Today ранее.

В 2024 году Селин выступила на Олимпиаде в Париже с «Гимном любви» Эдит Пиаф, а недавно стала лицом бренда косметики. В новой рекламной кампании певица исполнила культовую песню I’m Alive, подчеркнув важность уверенности в себе и радости жизни.

