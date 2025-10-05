Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка «Москино»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Жители столицы выберут самые удачные инициативы до 6 октября.

Голосование за план развития столичного кинопарка «Москино» началось на платформе «Город идей». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем канале в мессенджере MAX о старте проекта «Время снимать кино», в рамках которого горожане предлагали идеи по четырем направлениям. Инициативы связаны с образовательной программой мероприятий в кинотеатрах и оповещением о происходящих в столичном кинопарке событиях. Также проект коснулся расширения ассортимента сувениров и создания новых декораций для фильмов.

Своими идеями участники проекта делились с 30 сентября по 2 октября. Все предложенные инициативы оценили эксперты Департамента культуры, жителям осталось выбрать лучшие из них в ходе голосования, которое продлится до 16:55 6 октября.

С начала работы проекта «Время снимать кино» москвичи принимают участие в поэтапных тематических обсуждениях. Мероприятия в «Москино» служат материалом для бесед и обмена мнениями между столичными ценителями художественного искусства. Также обсуждения коснулись работы расположенной в кинопарке «Медиа Академии», где помогают раскрывать творческий потенциал и таланты детей и подростков.

Ранее Собянин сообщил, что киноплатформа «Москино» привлекла более 1,2 миллионов пользователей — об этом писал 5-tv.ru.

