Собянин сообщил о запуске нового проекта поощрения талантливых педагогов

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он направлен на поддержку выдающихся учителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске инициативы, благодаря которой будут награждать педагогов, оказавших значительное влияние на развитие своих учеников. Градоначальник сообщил об этом в своем канале в мессенджере MAX.

В рамках проекта по результатам опроса среди выпускников московских школ были собраны имена 100 лучших учителей. Педагоги получат городские награды и денежные премии за свои достижения.

Среди отмеченных учителей — Ольга Лавникевич, преподаватель химии Курчатовской школы, Елена Башкатова, учитель русского языка и литературы из школы № 2109, Владимир Степанов, математик из школы № 1985 и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что впервые в истории России «Учителем года» стал преподаватель китайского языка Дмитрий Баланчуков. Церемонии проходила в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия». Известно, что Баланчуков обучает также английскому языку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.