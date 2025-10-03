Собянин: открылось новое здание школы в районе Филевский Парк

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Корпус построили для учеников с 1-8 классов.

В столице открыли новый корпус школы «Интеграл» для 1-8 классов в Багратионовском проезде в районе Филевский Парк. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге мессенджера MAX.

«Корпус построили для 1–8 классов. В нем сделали комфортные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, ИТ-полигон, медиатеку, медицинский блок и обеденный зал. Везде — понятная навигация, оформленная в едином стиле», — уточнил Собянин.

Также мэр Москвы добавил, что на территории учебного комплекса расположена зона отдыха для учеников, а также спортивный участок для занятий физической культурой на свежем воздухе: беговая дорожка, зона для прыжков в длину, площадка для игровых видов спорта и тренажерная зона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что около 100 тысяч школьников Москвы окончили предпрофессиональные классы.

Такие классы доступны более чем в 70% школ города и охватывают шесть направлений: инженерное, медицинское, IT, предпринимательское, медиаклассы и психолого-педагогические программы.

