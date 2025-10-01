«Скачок гормонов»: к чему может привести резкое утреннее пробуждение

Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net via

Важно не только правильно просыпаться, но и соблюдать режим сна.

Резкое пробуждение — это стресс для организма. Об этом изданию Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По словам врача, стрессом для нашего тела может стать ситуация, когда мозг, находящийся в фазе медленного сна, принудительно врывается в реальность.

«Это вызывает резкий скачок гормонов стресса — кортизола и адреналина, что приводит к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, появлению чувства тревоги. Регулярное повторение таких „аварийных“ пробуждений может стать причиной раздражительности, проблем с концентрацией внимания», — объяснила эксперт.

Медик добавила, что особенно опасны подобные скачки из мира Морфея в наш для тех, кто страдает от мигрени, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за резкого повышения артериального давления может ухудшиться самочувствие.

Есть несколько способов сделать утренний подъем менее экстремальным. Демьяновская посоветовала попробовать не звуковые, а световые будильники. Они за 20-30 минут до нужного времени начинают светиться, постепенно увеличивая яркость, имитируя восход солнца. Глаза раздражает свет, а в мозг поступает сигнал, что пора просыпаться.

Можно регулировать пробуждение специальными браслетами, которые считывают ваши физиологические данные, благодаря чему могут определить фазы сна и подать сигнал в оптимально подходящее для вашего организма время.

Невролог также рекомендовала выбирать для звонка будильника мелодию без резких громких звуков, а более мелодичную и спокойную. Это тоже поможет снизить стресс от пробуждения.

Не стоит также сразу вскакивать с кровати. Лучше уделить первые пять минут бодрствования себе: потянуться, сделать несколько глубоких вдохов, медленно сесть и посидеть минутку. Это поможет телу адаптироваться, уверена невролог.

Не стоит забывать и соблюдении правильного режима сна: в одно и то же время встать и ложиться, а также уделять отдыху не менее шести, но не более девяти часов. После подъема необходимо выпить стакан теплой воды, чтобы запустить обмен веществ.

