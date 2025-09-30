Без лишних хлопот: mos.ru помогает родителям оплачивать важные услуги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сервис «Мои платежи» позволяет всегда быть в курсе актуальных счетов.

Московские родители регулярно пополняют счет карты «Москвенок» для оплаты питания, а также оплачивают счета за группу продленного дня, кружки и секции в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и в городских мобильных приложениях. В Департаменте информационных технологий Москвы напомнили о том, как начать пользоваться сервисом. Ведь его удобный функционал позволяет всегда быть в курсе актуальных счетов и быстро их оплачивать.

«Сервис “Мои платежи” предоставляет жителям столицы удобные инструменты, которые позволяют максимально упростить решение ежедневных задач. Так, родители школьников оплачивают школьное питание, продленку, кружки и секции буквально за считаные секунды. Автоматический поиск счетов и возможность настроить в сервисе уведомления, автоплатежи и шаблоны позволяют не беспокоиться о своевременности оплаты счетов», — отметил Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий Москвы.

Ищет сам и уведомляет

Сервис «Мои платежи» автоматически находит неоплаченные счета, если в личном кабинете пользователя на портале mos.ru указана необходимая информация. Чтобы все новые счета для мам и пап (за детский сад, группу продленного дня, платные кружки и секции, а также баланс счета карты «Москвенок» для оплаты питания в школьной столовой) отражались в сервисе автоматически, нужно внести данные свидетельства о рождении и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка. Сделать это можно прямо на странице сервиса «Мои платежи», не переходя в личный кабинет на mos.ru, с помощью виджета «Документы и данные».

Для этого в окне виджета следует выбрать нужную категорию, например «Личные документы» или «Семья». В зависимости от нее виджет покажет, какая информация уже указана в профиле пользователя, а какая может быть добавлена. Чтобы внести данные какого-либо недостающего документа, достаточно кликнуть на его название и заполнить соответствующее поле.

После этого система проведет проверку введенных сведений. Она сохранит их в личном кабинете и по указанным реквизитам документов найдет неоплаченные счета, которые отобразятся в разделе «Счета к оплате». Там же их можно будет оплатить онлайн.

Чтобы настроить уведомления, после внесения данных свидетельства о рождении ребенка и СНИЛС в личном кабинете пользователя mos.ru в разделе «Настройка подписок и уведомлений» нужно отметить галочкой удобную форму получения сообщений. После этого информация о новых выставленных счетах в этой категории будет автоматически поступать по электронной почте или в виде пуш-уведомлений в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» или «Моя Москва».

Предлагает удобные шаблоны

Экономить время при совершении регулярных платежей в сервисе «Мои платежи» можно, создав шаблон. Для этого во время оплаты счета необходимо нажать на кнопку «Сохранить как шаблон». После этого реквизиты и сумма для проведения регулярного платежа будут сохранены. Все шаблоны отображаются в сервисе «Мои платежи» на странице счетов, поэтому в дальнейшем достаточно лишь выбрать нужный и перейти к оплате. При необходимости название и сумму платежа можно изменить. Для этого надо выбрать сохраненный шаблон, а затем воспользоваться функцией «Редактировать».

А чтобы регулярно пополнять лицевой счет карты «Москвенок» для оплаты питания ребенка в школьной столовой, самостоятельно создавать шаблон не потребуется. Если к мобильному телефону родителя, указанному в личном кабинете на mos.ru, привязан лицевой счет ребенка, то шаблон сформируется автоматически и будет отображаться на главной странице сервиса «Мои платежи» под списком счетов. Если же телефон пока не привязан, родителям нужно подать в школу заявление о необходимости информирования по лицевому счету карты «Москвенок». В нем следует указать тот же номер телефона, что и в личном кабинете на портале mos.ru. Бланк заявления можно получить у сотрудника школы, отвечающего за систему «Проход и питание», или скачать с сайта «Москвенок» по ссылке. В шаблоне всегда можно увидеть актуальный баланс счета. Чтобы пополнить его, достаточно нажать кнопку «Перейти к оплате».

Кроме того, чтобы не беспокоиться о том, что на лицевом счете карты «Москвенок» недостаточно средств, можно подключить автоплатеж по порогу баланса. Благодаря этой функции не нужно будет пополнять его вручную. Достаточно установить минимальную сумму, и, если средств на счете станет меньше этого уровня, он пополнится автоматически.

В сервисе также можно настроить автоплатеж по выставленному счету для регулярной оплаты счетов за группу продленного дня, детский сад, кружки и секции. После этого необходимая сумма по выбранным параметрам будет списываться с привязанного к сервису счета автоматически. Все подключенные автоплатежи в любое время можно найти в одноименном разделе сервиса и при необходимости отредактировать или отключить.

