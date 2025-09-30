Кандидат медицинских наук Уланкина: во время полета нужно вставать раз в час

Только кажется, что авиапутешствие — это легко. Организм при этом подучает серьезную нагрузку.

Чтобы долгий перелет не стал испытанием на выносливость, нужно соблюдать некоторые правила поведения на борту. И связаны они не с требованиями авиакомпании, а с заботой о здоровье. Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина рассказала журналистам URA.RU, как путешествовать этим видом транспорта и не чувствовать себя после полета усталым и обезвоженным.

Плохо в самолете становится в первую очередь из-за нагрузки и целым комплексом стрессов — воздух в салоне сухой, это провоцирует сухость кожи и слизистых, першение в горле и чувство усталости. Перепады давления вызывают заложенность ушей, головную боль, ощущение разбитости. Особенно тяжело людям с хроническими заболеваниями. Еще одна проблема — гиподинамия, негде подвигаться и размяться. Кроме того, джетлаг, синдром смены часового пояса, сбивает биологические ритмы.

Помочь организму с наименьшими потерями преодолеть несколько тысяч километров по небу можно. Как советует врач, необходимо постоянно пить воду маленькими глотками — до 350 миллилитров в час. Лучше отказаться от алкоголя, чая и кофе и отдать предпочтение травяному чаю без сахара.

Для профилактики застоя крови Уланкина рекомендует вставать на ноги хотя бы раз в час и делать несколько шагов. Если это невозможно, разомните стопы и голеностоп, а также плечи. А спокойно подремать помогут беруши и маска для сна. После полета нужно выпить еще воды и провести некоторое время на дневном свету — Солнце пробудит внутреннее часы, организм быстрее адаптируется к новому времени.

Остается только ложиться спать по новому графику и есть легкие питательные продукты — овощи, фрукты, рыбу, нежирное мясо. Недомогание — явление в рамках нормы, надо только помочь телу быстрее преодолеть стресс и восстановиться. И, конечно, дать время на перестройку в новом часовом поясе. Не забивайте первый день после прилета делами, лучше лягте спать пораньше.

