Собянин сообщил о проведении в НИИ имени Склифосовского уникальной операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она длилась девять часов.

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных ее этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения», — отметил мэр Москвы.

После трансплантации пациента перевели в реанимацию, откуда он будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы.

Сергей Собянин поблагодарил врачей за их профессионализм, который позволяет выполнять сложнейшие операции, и пожелал здоровья и скорейшего восстановления пациенту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.