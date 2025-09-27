Собянин: в столичной сфере ИТ и видеоигр работают свыше 33 тысяч организаций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

До конца 2025 года в Москве появится кластер видеоигр и анимации.

В столичной сфере ИТ (информационные технологии) и видеоигр работают свыше 33 тысяч организаций — порядка 30% от всех компаний креативной индустрии. Об этом в своем в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Их общая годовая выручка в 2024-м превысила 3,9 трлн рублей», — написал градоначальник.

Сергей Собянин напомнил, что в 2024 году Агентство креативных индустрий запустило акселератор для индивидуальных разработчиков «Фабрика видеоигр». На его базе уже создано 80 пилотных версий игр в разных жанрах.

Также мэр столицы добавил, что до конца текущего года в Москве начнет работать кластер видеоигр и анимации. Он будет оснащен новейшими технологиями. Благодаря этому профессионалы смогут разработать видеоигры и 3D-анимацию любой сложности.

«В кластере сделают пространство для звукозаписи, студию захвата движения, лекторий, конференц-зал, выставочную зону и многое другое», — добавил мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территории в семи районах города.

