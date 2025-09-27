Собянин: в столичной сфере ИТ и видеоигр работают свыше 33 тысяч организаций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский
До конца 2025 года в Москве появится кластер видеоигр и анимации.
В столичной сфере ИТ (информационные технологии) и видеоигр работают свыше 33 тысяч организаций — порядка 30% от всех компаний креативной индустрии. Об этом в своем в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Их общая годовая выручка в 2024-м превысила 3,9 трлн рублей», — написал градоначальник.
Сергей Собянин напомнил, что в 2024 году Агентство креативных индустрий запустило акселератор для индивидуальных разработчиков «Фабрика видеоигр». На его базе уже создано 80 пилотных версий игр в разных жанрах.
Также мэр столицы добавил, что до конца текущего года в Москве начнет работать кластер видеоигр и анимации. Он будет оснащен новейшими технологиями. Благодаря этому профессионалы смогут разработать видеоигры и 3D-анимацию любой сложности.
«В кластере сделают пространство для звукозаписи, студию захвата движения, лекторий, конференц-зал, выставочную зону и многое другое», — добавил мэр.
