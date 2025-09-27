Пять утренних привычек здорового образа жизни раскрыл 103-летний спортсмен

VegOun: чтобы сохранить здоровье нужно пить много воды и заниматься спортом

Фото: /ТАСС

Бегун Майк Фремонт поделился своими ежедневными ритуалами.

Чтобы оставаться здоровым и сохранить хорошую физическую форму, нужно добавить в свой завтрак цельнозерновые продукты и зелень. Об этом в беседе с VegOun рассказал 103-летний бегун Майк Фремонт.

Возрастной спортсмен рекомендует в течение получаса после пробуждения выходить на свежий воздух. Это может быть легкая пробежка или быстрая ходьба. Несколько минут на солнце позволят вам настроить внутренние часы и зарядиться энергией на весь день.

Второй совет заключается в том, чтобы добавить в свой утренний рацион цельнозерновые продукты, овощи и бобовые. Завтрак, состоящий из таких продуктов, надолго насытит вас и поможет избежать резких скачков сахара в крови.

Еще важной привычкой Фремонт считает питье воды. Как бы просто это ни звучало, многие из нас забывают о воде, заменяя ее кофе, чаем и другими жидкостями. В таком случае, в качестве напоминания, поставьте стакан с водой у кровати и выпейте его сразу после пробуждения.

Регулярные спортивные нагрузки также полезно влияют на организм. Главное — не интенсивность, а регулярность. Чтобы выработать привычку заниматься спортом, попробуйте выбрать дни, в которые будете делать зарядку два или три раза в неделю. Так вы постепенно привыкнете к нагрузкам, и они не будут казаться для вас пыткой.

Не менее важной частью здорового образа жизни Майк Фремонт считает сон. Ранний отход ко сну по четкому графику гарантирует, что утром вы проснетесь полным сил и энергии. Если тяжело засыпать в одно и то же время, попробуйте лечь спать на 30-45 минут раньше обычного.

