Производители видеоигр и аниматоры смогут получить налоговые льготы от «Сколково»

Собянин: производители видеоигр и аниматоры смогут получить льготы от «Сколково»

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

Данные меры помогают компаниям быстрее развиваться и выходить на международные рынки.

Резиденты нового Московского кластера видеоигр и анимации смогут воспользоваться налоговыми льготами, предоставляемыми фондом «Сколково», который входит в группу «ВЭБ. РФ», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Эти меры включают нулевую ставку по налогу на прибыль, налогам на добавленную стоимость (НДС) и на имущество. Кластер, создаваемый столичным Агентством креативных индустрий, откроется в этом году.

Он разместится в бизнес-центре на улице Николы Теслы и объединит как начинающих, так и опытных разработчиков.

Алексей Фурсин, министр правительства Москвы и руководитель Департамента культуры, отметил, что создание кластера позволит создать экосистему, поддерживающую резидентов на всех этапах — от разработки до продвижения продукции на глобальных рынках.

«Помимо льготной аренды от 1,2 тысячи рублей за квадратный метр в первый год и налоговых преференций фонда „Сколково“, включая нулевую ставку по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, резиденты получат прямой доступ к современному оборудованию, акселераторам и образовательным программам. Это позволит компаниям быстрее реинвестировать прибыль и выходить на глобальный уровень», — сказал министр правительства Москвы.

Фонд «Сколково» также предложит технологическим студиям видеоигр ускоренное получение статуса участника инновационного центра и набор налоговых и таможенных преимуществ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Собянин принял решение о комплексном развитии территории в семи районах Москвы.

