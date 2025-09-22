Следим за меню и временем: какие продукты провоцируют бессонницу
Эндокринолог Михалева: белковая пища провоцирует проблемы со сном
Работа желудочно-кишечного тракта не должна мешать отдыху.
Белковая пища может провоцировать бессонницу. Об этом изданию Газета.ру сообщила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.
По словам эксперта, перед сном не стоит злоупотреблять продуктами, которые являются источником белка.
«Большие порции белковой пищи стимулируют пищеварение и создают чувство тяжести в желудке, что затрудняет засыпание», — отметила специалист.
Медик добавила, что и жирные блюда, например, фастфуд, жареные продукты и тяжелые соусы слишком долго перевариваются, из-за чего ЖКТ начинает работать интенсивнее, вызывает дискомфорт в организме, а все это мешает полноценному здоровому сну.
Также Михалева напомнила о продуктах, содержащих кофеин. Это не только бодрящий напиток, сваренный из кофейных зерен. К числу продуктов, в составе которых есть данное вещество, относятся и крепкий чай, и шоколад. Поэтому ими перед сном тоже не стоит себя баловать.
Нужно следить не только за меню, но и за временем приема пищи, подчеркнула эндокринолог. Отказаться от еды стоит за два-три часа до сна. Иначе активные пищеварительные процессы нарушат выделение гормонов, регулирующих метаболизм, а значит, помешают организму подготовиться к отдыху.
