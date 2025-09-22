«Чем могу помочь?»: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку
People: Мужчина выстрелил в потолок и едва не убил соседку
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.
Жительница Коннектикута получила серьезное ранение после того, как ее сосед снизу случайно выстрелил из своего ружья и попал в нее через потолок. Об этом сообщило издание People.
По данным полиции города Гротон, 30-летний Калеб Бин по неосторожности выстрелил, когда пытался перезарядить винтовку. Пуля пробила потолок квартиры и ранила женщину в ногу.
Двое других соседей и парень пострадавшей оказали первую помощь, наложив самодельный жгут. Затем Бин поднялся на этаж и поинтересовался тем, что произошло.
«Это сделал я. Чем я могу помочь?» — сказал злоумышленник, согласно показаниям свидетелей.
Женщину доставили в больницу, где ей сделали операцию. На данный момент она находится в реанимации.
На месте происшествия полиция обнаружила ружье. Бин был арестован. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям: неосторожное обращение с оружием, создание угрозы для окружающих, причинение вреда, нападение первой степени, незаконное применение огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка. Изначально сумма залога составляла 250 тысяч долларов, затем была снижена до 15 тысяч долларов.
Эксперты по безопасности при обращении с огнестрельным оружием подчеркнули, что главная причина подобных инцидентов — халатность пользователя, и напомнили о базовых правилах обращения: держать палец вне спускового и всегда направлять оружие в безопасную сторону.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.