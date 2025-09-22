Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Неравнодушные граждане поддерживают российских военных.

Людмила, участница московских ярмарок и пчеловод, решилась поддержать участников СВО на фронте. Она отправляет мед, собранный с ее пасеки, в зону специальной военной операции, и делает это с искренней заботой.

Каждый раз, приезжая в столицу, Людмила берет с собой больше меда, чем планирует продать. Это не просто бизнес — это ее способ помочь. В Москве она находит волонтеров, готовых передать мед тем, кто защищает страну.

«Я делаю это не потому, что кто-то просил, а потому что так говорит мне сердце», — говорит она, вспоминая о своих земляках, ушедших на войну.

Алтайский мед славится своим качеством благодаря разнообразию медоносов и уникальному климату региона. В этой экологически чистой зоне пчелы собирают нектар с цветов, которые накапливают эфирные масла. В сезон качки меда Людмила собирает до 10 тонн продукта.

На ярмарках Москвы представлены продукты из более чем 40 регионов страны. Каждый поставщик проходит строгую проверку качества, что гарантирует свежесть и безопасность товаров для покупателей.

