Собянин: Москва укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мира

Фото: Известия/Владислава Чиркова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К проектам присоединились более 215 тысяч жителей города.

Статус одной из самых спортивных столиц мира укрепляет Москва. Об этом сообщил канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

Только с мая 2025 года участниками и зрителями активно-массовых мероприятий стали около 6,5 миллиона человек. К проектам «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район» присоединились более 215 тысяч жителей российской столицы.

Самыми масштабными событиями летне-осеннего сезона стали «День и Ночь Московского спорта», «День физкультурника», «День ходьбы», «Московский марафон тренировок», а также фестиваль «Спортивные выходные».

В текущем году получилось вновь провести эстафету по Садовому кольцу, установив несколько мировых рекордов. Так, на фестивале настольного тенниса в «Лужниках» одновременно играли 5167 человек, а на «Гидрофлай Фесте» спортсмены достигли высоты 22 метра, взлетев вчетвером на одной доске.

При этом в первый раз стартовали такие фестивали, как «Две реки» с водными видами спорта, «Big run fest» — беговой, «Летфест» с самодельными летательными аппаратами. Количество участников полумарафонов «Лужники» и «Забег.рф», а также «Ночного забега», «Кросса нации» и «Московского марафона» стремительно возросло.

К тому же в спортивных событиях активное участие приняли бойцы СВО и ветераны боевых действий.

Отмечалось, что накануне, 20 сентября, начались самые масштабные соревнования среди студентов — XXXVIII Московские студенческие спортивные игры сезона 2025–2026.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Собянин рассказал о создании спортивных кластеров и прогулочных маршрутов на месте пустырей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.