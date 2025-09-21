Собянин рассказал о пунктах гуманитарной помощи бойцам СВО

Фото: © РИА Новости/ Кристина Кормилицына

Около 20 организаций на юге Москвы всесторонне поддерживают военнослужащих.

На юге Москвы есть несколько пунктов приема гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

Около 20 организаций на юге города, в том числе некоммерческие, депутаты Госдумы и Мосгордумы, представители префектуры, управ и муниципальных округов всесторонне поддерживают военнослужащих на СВО и проживающих на новых территориях людей.

Отмечалось, что за три года свыше двух тысяч человек приняли активное участие в гуманитарных миссиях. Новые волонтеры постоянно присоединяются к движению. Жители российской столицы могут отдать постельное белье, гигиенические средства, канцелярские и продовольственные товары, а также предметы первой необходимости и термобелье в такие пункты.

Места помощи

Пункты приема гуманитарной помощи находятся в Южном административном округе. Один из таких расположен в Нагатино-Садовниках.

С понедельника по пятницу в этом месте собираются волонтеры благотворительного фонда «Мы рядом». Здесь плетутся маскировочные сети и шьются специальные костюмы.

«За три года к акциям присоединились более двух тысяч жителей округа: кто-то приносит продукты и лекарства, плетет маскировку, комплектует и грузит посылки. Такая кооперация превращает добрую инициативу в реальную постоянную помощь», — отметил директор фонда «Мы рядом», муниципальный депутат Нагатино-Садовников Андрей Сеземов.

Другой такой пункт работает в районе Чертаново Северное при храме Державной Иконы Божией Матери.

Адресаты помощи

Собранные горожанами и изготовленные волонтерами вещи направляются на СВО и в новые регионы. За три года из ЮАО организовали 239 гуманитарных выездов. В составе последнего груза бойцы получили планшеты, маскировочные сети и портативный источник питания. До этого им доставили автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы, рации, тактические шлемы и наушники.

Адресная поддержка оказывается образовательным и социальным учреждениям ЛНР и ДНР. Так, помощь получили Сватовская специальная (коррекционная) школа-интернат, специализированный дом ребенка «Гнездышко» в Макеевке, детская школа искусств № 3 Мариуполя и центр социального обслуживания населения Киевского района Донецка. В эти места доставили одежду, продовольственные наборы, игрушки и канцелярию.

Про медицинские организации тоже не забывают. В госпитали направляют перевязочные материалы, медикаменты и средства первой помощи. В новые и приграничные регионы постоянно доставляют продукты, одежду и обувь, средства личной гигиены, электротовары и другие необходимые вещи.

