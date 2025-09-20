Более 2,5 тысячи учеников столичных школ искусств посетили летние мероприятия в Москве

Более 2,5 тысяч учеников школ искусств посетили летние мероприятия в Москве

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Московская система детского творческого образования — одна из самых масштабных в мире.

Более двух с половиной тысяч учащихся столичных школ искусств приняли участие в культурных мероприятиях в Москве в течение лета. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

«Ребята приняли участие в масштабном проекте Сергея Собянина „Лето в Москве“, фестивале „Театральный бульвар“, а также в ряде крупных творческих конкурсов. Их выступления были тепло встречены зрителями, что подтверждает высокий уровень качества столичного творческого образования и востребованность наших выпускников и учащихся», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Также воспитанники столичных школ искусств принимали участие в праздновании Дня защиты детей, фестивале «Спасская башня», показывали музыкальные способности на II Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова и в культурно-образовательном проекте России и Белоруссии «Поезд памяти».

Московская система детского творческого образования является одной из самых масштабных в мире. В столичных школах искусств свои таланты развивают около 100 тысяч учащихся.

