Мэр Москвы: 43 больничных корпуса планируется реконструировать до 2030 года

Создание нового каркаса стационарной помощи завершится в этот же период.

К 2030 году в Москве завершится формирование нового каркаса стационарной помощи. Программа масштабной модернизации городских стационаров началась в 2010 году. За это время построено 29 больничных корпусов, реконструированы 133 объекта. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

«Запланировано строительство 11 новых и реконструкция 43 действующих корпусов. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли почти в шесть раз. Порядка 80 процентов операций выполняются малоинвазивными методами — это значительно сокращает сроки восстановления пациентов», — написал мэр Москвы.

Среди них новейшие медицинские комплексы, в том числе Московский многопрофильный клинический центр (ММКЦ) «Коммунарка», инфекционная клиническая больница № 1, шесть флагманских центров на базе крупнейших многопрофильных больниц (городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева, Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени В.М. Буянова), Московский клинический научный центр (МКНЦ) имени А.С. Логинова, новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира и травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой.

Произведена полная реконструкция приемных отделений взрослых и детских стационаров, в том числе в ГКБ имени М.П. Кончаловского, ГКБ имени В.П. Демихова, ГКБ № 24, ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана, ГКБ имени М.Е. Жадкевича, ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, ДГКБ имени З.А. Башляевой, Морозовской ДГКБ, ДГКБ имени Н.Ф. Филатова, ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Ведется строительство амбулаторно-стационарного и операционно-реанимационного корпусов Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове».

Продолжаются работы по строительству и реконструкции корпусов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.П. Демихова, Морозовской ДГКБ, Московского клинического научно-исследовательского центра «Больница 52» и других стационаров.