Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас на вокзале идет монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, а также отделка гранитом пассажирских платформ.

Городской вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших транспортных хабов. Он объединит удобной и быстрой пересадкой второй и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД), станции метро «Римская» и «Площадь Ильича», а также наземный транспорт. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Городской вокзал строится практически с нуля — на месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта. Благодаря этому более чем у 200 тысяч жителей районов Лефортово и Таганский появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок», — написал мэр Москвы.

Сейчас на будущем городском вокзале идет монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, а также отделка гранитом пассажирских платформ. На 40 процентов выполнили устройство контактной сети.

Платформы оснастят навесами, а подземный переход под железнодорожными путями реконструируют и оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров. Территорию вокруг вокзала благоустроят, и у жителей района появится уютное пространство для прогулок и отдыха.

Пассажиры МЦД совершают до 1,6 миллиона поездок в будний день. С момента открытия первых диаметров доля поездок внутри столицы выросла примерно в три раза — почти до полумиллиона в сутки. Московские центральные диаметры работают по принципу наземного метро. Здесь реализованы все сервисы по стандартам столичного транспорта.