Собянин: Количество регулярных речных маршрутов в Москве увеличится до семи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

За время работы москвичи совершили свыше 2,5 миллиона поездок.

С момента запуска регулярных речных поездок по Москве-реке электросуда прошли более миллиона километров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«20 июня 2023 года Москва-река снова стала полноценной частью транспортной системы. Сейчас работают три круглогодичных речных маршрута: «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники» и «Новоспасский — ЗИЛ», — написал Сергей Собянин.

Более 1,8 миллиона горожан получили доступ к самому инновационному виду транспорта. Электросуда пользуются у пассажиров большой популярностью: за время работы совершено свыше 2,5 миллиона поездок.

В пути по воде москвичи экономят до 30–40 минут в сравнении с наземным транспортом. Они могут оплатить проезд всеми доступными сейчас способами, включая биометрию.

За два года флот круглогодичного речного электротранспорта вырос до 29 единиц. Последние шесть модернизированных судов вышли на линии вместе с открытием маршрута Новоспасский — ЗИЛ. Еще два электросудна пополнили флот в августе. На них увеличили количество мест (до 56) и емкость батареи, обновили медиаэкраны, системы освещения и климат-контроля.

До конца этого года парк пополнится еще двумя судами. Каждое собирают в России, основные материалы — отечественного производства.

В соответствии с транспортной стратегией, к 2030 году планируется увеличить число регулярных маршрутов до семи. Ими будет охвачена практически вся акватория Москвы-реки.