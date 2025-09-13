Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов / Михаил Корытов

Президент России отметил важность события для всей страны.

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов торжественно открыли новый Национальный космический центр.

Президент России поздравил специалистов, работающих в космической сфере, и отметил важность этого события для страны.

По словам Дмитрия Баканова, в здании разместят Центр управления полетами будущей Российской орбитальной станции.

«Это будет не просто офисное здание — это будет центр всей космонавтики Российской Федерации», — подчеркнул Баканов.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выступает надежным тылом для армии. Глава государства отметил, что более пятисот предприятий столицы обеспечивают фронт необходимой продукцией. Отдельную благодарность он выразил волонтерам, которые оказывают помощь военнослужащим.

Путин также напомнил, что десятки тысяч москвичей находятся на передовой и проявляют мужество и стойкость.

