В Москве реконструировали шесть исторических набережных

Их общая протяженность составляет 11,4 километра.

В столице реконструировали шесть исторических набережных Москвы-реки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

До проведения работ по благоустройству, Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская набережные, общая длина которых составляет 11,4 километра, служили обычными городскими магистралями для автомобилей, с узкими тротуарами по бокам.

«Мы создали там комфортную городскую среду, сохранив при этом транзитную функцию набережных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на набережных расширили пешеходные зоны для комфортного передвижения всех категорий граждан, включая маломобильных и родителей с колясками. Также появились уютные места для отдыха со скамейками, установили современные остановочные павильоны и навигационные указатели. Воздушные линии электропередач убрали под землю, а для удобства въезда на прилегающие территории создали дополнительные заездные карманы.

«Возвращение набережных москвичам — одна из самых важных задач, стоящих перед городом в последние годы», — отметил мэр Москвы.

