На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь с 11 на 12 сентября девять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечено в публикации.

Также известно, что, помимо двух сбитых дронов на подлете к российской столице в 1:27, были уничтожены два вражеских БПЛА в 1:46, три в 2:04 и еще два в 2:42.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию (СВО), целями которой являются денацификация и демилитаризация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

При этом страны Запада вместе с Украиной назвали спецоперацию вторжением. После этого ряд государств начал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. На фоне этого боевики киевского режима продолжили обстреливать жилые российские районы.

