В День города увеличится время работы московского транспорта
В ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты до 02:00.
В связи с празднованием Дня города мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении работы общественного транспорта.
По информации, опубликованной в его Телеграм-канале, в ночь с 13 на 14 сентября станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты для входа до 02:00.
Кроме того, 17 трамвайных маршрутов в различных районах столицы также продолжат свою работу до этого времени.
День города в 2025 году будет отмечаться 13 и 14 сентября, столице исполняется 878 лет. Празднование всегда проходит с большим размахом, и в этом году москвичей и гостей города ожидает более 130 мероприятий. Они будут организованы как в центре, так и на окраинах Москвы, а также в парках, культурных и образовательных учреждениях.
Решение о продлении работы транспорта позволит жителям и туристам насладиться атмосферой праздника и принять участие в разнообразных мероприятиях, не беспокоясь о том, как добраться домой.
