Собянин: реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена

На обновленной сцене первыми покажут свои дебютные постановки молодые режиссеры и артисты.

В Москве завершена реставрация исторического здания Театра Олега Табакова на Чистых прудах. Первый спектакль на обновленной сцене состоится 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Это очень символично, так как именно в 2025-м мы отмечаем 90-летие основателя театра — Олега Павловича Табакова», — отметил глава города.

Во время реставрации укрепили конструкции здания, заменили инженерные системы, установили современное сценическое оборудование.

Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Работы потребовали применения специальных технологий и уникальных инженерных решений.

По решению руководства театра на исторической сцене, в первую очередь, будут представлены постановки молодых режиссеров и артистов.

