Сбежала или похитили? Многодетная мать пропала спустя месяц после первого исчезновения

мать 5-х детей снова пропала после того, как была найдена в США

Фото: www.globallookpress.com/Alfie Cosgrove

В первый раз ее нашли в лесу с обезвоживаем. Где она находится теперь — никто не знает.

Мать пятерых детей из американского штата Флорида, Кайла Бейли, была объявлена пропавшей без вести во второй раз менее чем через месяц после своего первого исчезновения. Об этом сообщили ее родственники и в интервью YouTube-каналу First Coast News, передает People.

Кайла впервые пропала 17 августа. Два дня спустя ее нашли в лесу менее чем в полутора километрах от дома. Тогда она была госпитализирована с признаками обезвоживания и выписана 4 сентября.

В день первого исчезновения ее муж, Джошуа Бейли, был арестован за нарушение судебного приказа. Однако полиция подчеркнула, что он вне подозрений и не связан с пропажей женщины. Джошуа оставался в тюрьме, когда Кайла исчезла во второй раз.

Брат Кайлы рассказал, что при втором исчезновении она отказалась пойти с ним в магазин. Когда он вернулся через час, ее уже не было.

Однако, несмотря на отсутствие официально диагностированного психического заболевания, родные отмечают, что в последнее время она была подавлена и «сама не своя».

«Она отказалась от всей своей жизни — от работы, от детей, от семьи, от дома. Это не моя дочь. Ей не нужно снова куда-то уезжать», — сказала Лиза Лукас, мать Кайлы.

Во время поисков Кайлы полиция проверила дом и связалась с местными больницами, но результата это не дало.

