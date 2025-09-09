Собянин: Около 400 тысяч машин проходит по МСД ежедневно

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Эта трасса важна для жителей шести округов столицы.

Более 400 тысяч автомобилей проезжает по Московскому скоростному диаметру (МСД) ежедневно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Движение по этой трассе было открыто всего два года назад, но уже сейчас понятно, что диаметр пользуется спросом. Особенно важен он для жителей шести столичных округов, ведь данная дорога ускорила и упростила многие маршруты.

«Трасса связала крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, М-12 „Восток“, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов», — отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что строительство МСД было трудным и амбициозным проектом. Эта трасса является самым протяженным в России скоростным диаметром в черте города. Его протяженность — 68 километров, больше половины из них (64%) — это эстакады.

Всего было построено 220 километров дорог, в возведении которых участвовало около 12 тысяч человек. Для этого уложили более трех миллионов квадратных метров асфальта и свыше двух миллионов кубических метров бетона. Кроме того, для строительства МСД потребовалось около 240 тысяч тонн металла.

