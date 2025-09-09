В Шахтах подростки избили сверстников за украденную водку с могилы участника СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Кадры вызвали общественный резонанс.

В городе Шахты Ростовской области группа подростков избила двух сверстников из-за бутылки водки, украденой с могилы участника спецоперации. Кадры инцидента разошлись по социальным сетям, вызвав широкий общественный резонанс.

«Мало того, что ты украл водку с могилы военного, так ты его еще и не помянул. Ты понимаешь? Он тебя защищал!» — сказал один из подростков, участвовавших в избиении.

После непродолжительной перепалки с использованием ненормативной лексики несовершеннолетние применили физическую силу к сверстникам, по их мнению, за нарушение этических и моральных норм.

Ранее 5-tv.ru сообща, что в Тульской области Следственный комитет России инициировал проверку после инцидента с участием мигрантов. В поселке Косая Гора несколько человек играли в бейсбол рядом с мемориалом, посвященным солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны.

В Следственном комитете заявили, что по данному факту начата процессуальная проверка. По ее итогам будет принято соответствующее решение. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются проявлением неуважения к памяти защитников Отечества.

