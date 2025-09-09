«Один пояс, один путь»: итоги внеочередного саммита БРИКС
Участники внеочередного саммита БРИКС встретились в онлайн-формате
Владимир Путин и его коллеги обсудили ряд злободневных вопросов.
Некоторые страны постоянно развязывают торговые и тарифные войны, подрывая правила международной торговли. Такие обвинения сегодня прозвучали со стороны китайского лидера Си Цзиньпина во время внеочередного саммита БРИКС.
Владимир Путин и его коллеги приняли участие в мероприятии по видеосвязи. Общение лидеров продлилось полтора часа. За это время обсудили развитие транспортных путей — в частности, инициативу «Один пояс, один путь».
Отметили важность многополярного подхода в международных делах и необходимость справедливого миропорядка.
Китайский лидер поддержал бразильского коллегу Лулу да Силву в его позиции по украинскому кризису. А именно, в той части, что нужно учитывать требования и опасения всех сторон конфликта в области безопасности.
