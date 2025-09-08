Собянин: роботизированная хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Столичные врачи активно применяют роботизированные системы для проведения операций у онкологических больных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере МАХ.

«Роботизированные операции существенно расширяют возможности хирургов. За счет ювелирной точности и минимальной травматичности они могут выполнять вмешательства, которые еще недавно считались крайне сложными. Пациенты после них быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни», — уточнил Собянин.

С января медики провели более двух тысяч таких операций в онкологических центрах столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США прошли испытания нового лекарства от рака. Американские ученые протестировали новый препарат на 20 домашних кошках с плоскоклеточным раком головы и шеи, который плохо поддается лечению и отличается высокой летальностью. Препарат специально создан для воздействия на молекулу STAT3, которая контролирует работу генов, ответственных за рост опухолей.

