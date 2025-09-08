На двух работах: когда не оплачивается больничный лист

Больничный лист не оплачивается, если продолжать работать по совместительству



Если человек продолжает трудиться по совместительству, пособие за основное место не начисляется.

Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен, если сотрудник продолжает выполнять трудовые обязанности по совместительству и получать за это доход, даже дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Социального фонда России.

«Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется», — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места работы. Иначе это рассматривается как злоупотребление правом и дополнительное финансовое стимулирование.

«Несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи», — отметили специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России изменились правила выдачи больничных листов.

