Жарить не надо тушить: с чем нельзя сочетать баклажаны и как их лучше готовить

Особенно хорошо баклажаны сочетаются с помидорами и базиликом.
Не стоит сочетать баклажаны с молочными продуктами и бобовыми. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала врач-гастроэнтеролог Алла Пономарева.
По словам эксперта, лучше избегать сочетаний баклажанов с бобовыми, к которым относятся фасоль, горох и чечевица. В противном случае высока вероятность повышенного газообразования и дискомфорта в животе.
К тому же, Пономарева отметила, что употребление баклажанов вместе с молочными продуктами может затруднить усвоение кальция.
В то же время специалист рассказала, что особенно хорошо баклажаны сочетаются с помидорами и базиликом. Зелень, лук, чеснок, сыры, по словам гастроэнтеролога, придают блюдам пикантности. Кроме того, баклажаны тушат с говядиной, телятиной, курицей и даже бараниной, фаршируют рисом, гречкой и другими крупами.
Пономарева подчеркнула, что овощи перед готовкой необходимо тщательно вымыть, а также стоит замочить в подсоленной воде на 20-30 минут. Так можно избавиться от горечи. Особенно это относится к молодым баклажанам. По словам Пономаревой, тушеные, запеченные или приготовленные на гриле баклажаны сохраняют больше полезных веществ, чем жареные.
