Лучше чем лимон: назван самый полезный осенний продукт

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Раньше овощ применяли для заживления ран.

Самым полезным продуктом осеннего сезона является капуста, поскольку в ней содержится много так сильно необходимого для организма витамина С. Об этом в беседе с информагентством РИА Новости рассказала врач-терапевт Анастасия Якимова.

По словам специалиста, сок этого овоща облагает противовоспалительным эффектом.

«Центральным осенним продуктом является капуста: в ней больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится до 70% суточной нормы», — пояснила эксперт.

Помимо этого, как отметила врач, раньше сок капусты применяли при заживлении ран и для лечения воспалений в желудке. В свежих листьях овоща преобладают витамины С, К, группы В, органические кислоты, а также фитонциды, которые обладают противомикробным действием.

«Считалось, что лист капусты способен уменьшить боль и снять отек. При этом, современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, однако это средство не может заменить полноценное медицинское лечение», — предупредила Якимова.

Ранее 5-tv.ru писал, как провести полноценный детокс организма после лета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX