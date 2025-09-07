Гастрофестиваль «Балтика Фест» удивит разнообразием вкусов

Фото: 5-tv.ru

Мероприятие состоится уже на следующей неделе!

Участники фестиваля «Балтика Фест» смогут попробовать большое количество оригинальных блюд. Как сообщила «Известиям» директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова, мероприятие обещает подарить гостям гастрономическое разнообразие.

Вся Россия на одной тарелке: чем удивит гостей гастрофестиваль «Балтика Фест»

«Когда мы приглашаем гостей на гастрофестиваль, то мы предполагаем, что люди смогут насладиться разнообразием вкусов, разнообразием впечатлений, поводом для общения», — отметила она.

На фестивале планируется подача порядка 20 уникальных блюд. В числе предложений — креветки с чили и чесноком, говяжья грудинка, приготовленная томлением, ростбиф и гриль-колбаски с капустой. Авторами меню выступили трое известных шеф-поваров, черпавших идеи в семейных поваренных книгах и традициях.

Кроме того, фестиваль объединит гастрономию с музыкой: посетителей ждут живые выступления популярных исполнителей. В числе артистов — певица Мари Краймбрери, группы «Чайф» и «Дискотека Авария».

Гастрофестиваль «Балтика Фест», посвященный 35-летию компании, пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв». Билеты доступны на сайте комплекса и в онлайн-кассах.

