Собянин: Бывшая промзона ЦИЭ в Зеленограде становится современным районом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Несколько лет назад здесь началось проектирование и строительство социальной инфраструктуры, домов и бизнес-объектов.

Бывшая промзона Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в Зеленограде превращается в современный жилой район. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Промзона Центра информатики и электроники, расположенная в районе Крюково, долгие десятилетия портила вид Зеленограда — одного из самых экологически чистых мест столицы. Несколько лет назад на территории в 75 гектаров началось проектирование и строительство социальной инфраструктуры, домов и бизнес-объектов», — написал мэр Москвы.

Здесь уже построили жилье общей площадью 118 тысяч квадратных метров, торгово-логистический комплекс на 700 рабочих мест, а также детский сад с бассейном. 1 сентября он принял 250 воспитанников.

Рядом с детским садом строят школу на 550 мест с лабораторно-исследовательскими комплексами, медиатекой, спортивным и гимнастическим залами.

На территории бывшей промзоны планируется возвести еще один образовательный комплекс на 800 мест. Кроме того, здесь разобьют газоны и цветники, высадят крупномерные деревья и кустарники. Общая площадь благоустройства составит более четырех гектаров.