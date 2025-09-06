Сергей Собянин: Территории около 51 реконструированной школы благоустроили

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Возле учебных заведений оборудовали 110 детских площадок, создали зоны отдыха, парковки для велосипедов и самокатов и понятную систему навигации.

В рамках масштабной программы «Моя школа» в столице благоустроили территории образовательных учреждений. Всего к началу учебного года подготовили пространства 51 реконструированной школы общей площадью более 80 гектаров. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Около учебных зданий появилось все необходимое для физического развития ребят: полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, спортивные тренажеры, площадки для занятий по строевой подготовке и не только», — написал мэр Москвы.

На территориях школ обустроили 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, создали зоны отдыха, а также установили современные энергосберегающие фонари и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, сделали удобные парковки для велосипедов и самокатов и понятную систему навигации. Рядом со школами также разбили газоны, а в осенне-зимний период планируют высадить деревья.