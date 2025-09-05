Отреставрированный Северный речной вокзал посетили более 12 миллионов человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

На тематических площадках порта прошло больше тысячи мероприятий.

Северный речной вокзал посетили более 12 миллионов человек со дня открытия после реставрации в 2020 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге социальной сети Telegram.

По словам мэра, масштабное обновление речного вокзала позволило установить статус одного из ключевых транспортных объектов города и обеспечить поездками свыше миллиона человек.

«Во время грандиозной реставрации восстановили знаменитые фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент — звезду шпиля, украшенную 700 самоцветами. Этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов нашего города. Его причалы уже приняли и отправили в путешествие больше миллиона пассажиров», — уточнил он.

Также Собянин отметил, что за пять лет работы Северный речной вокзал посетили более 12 миллионов человек, а на тематических площадках речного порта прошло больше тысячи мероприятий.

