«Точечные рассказы»: Захарова высказалась об освещении Арктики в медиа

Представитель МИД уточнила, что необходимо развивать хорошую репортажную документалистику о регионе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) заявила, что обычным людям не хватает информации об Арктике в медиа.
«Но мне как обывателю вообще не хватает. Не то, что недостаточно. Просто для меня нет ни программ, ни передач, ни тем тем про Арктику, которые входили бы в мою жизнь в качестве абсолютного естества», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, про Арктику существуют «точечные рассказы» о катастрофах и строительстве объектов, которых явно не хватает для создания устойчивого медийного фона. Представитель МИД уточнила, что необходимо развивать хорошую репортажную документалистику о регионе.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Северный флот щитом и мечом России.
