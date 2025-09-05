«Меч для защиты интересов»: Чекунков высказался о роли Северного флота

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Министр подчеркнул важность Арктики как экономического и геополитического района.

Северный флот является для России как щитом, так и мечом для отстаивания своих интересов в Арктике. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии «Арктика: информационная политика», проходящей в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Присутствие самых разных сил безопасности в Арктике, оно и определяет эту самую геостратегическую безопасность. В этой связи мы тоже являемся мировым лидером, и, безусловно, наш краснознаменный ордена Ушакова Северный флот является и надежным щитом, и если нужно, мечом с точки зрения защиты наших интересов на Севере», — сообщил чиновник.

К тому же Чекунков заявил о важности Арктики с экономической точки зрения как для России, так и для всего мира.

«Последние годы очень большое внимание, геополитическое внимание, всего мира к Арктике, собственно, приковано, в первую очередь, из-за того, что перспективы экономического развития, освоения ресурсов Арктики <…> буквально являются важными, системообразующими не только для нашей, но и для мировой экономики», — отметил Чекунков.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

