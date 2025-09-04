Московский фестиваль «Театральный бульвар» посетили более 1,5 миллиона человек

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

На 14 московских площадках выступили три тысячи артистов. Они показали свыше тысячи спектаклей в различных жанрах — от оперетт до детских представлений.

С 1 июня по 31 августа в Москве проходил фестиваль «Театральный бульвар». За лето его посетителями стали более 1,5 миллиона человек, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Горожан и туристов ждали спектакли, читки пьес, концерты, премьерные показы, творческие встречи и мастер-классы.

«Масштабное событие объединило три тысячи российских и зарубежных артистов. Зрители увидели больше тысячи постановок в разных жанрах: от оперетт и моноспектаклей до представлений для детей», — рассказала Наталья Сергунина.

Фестиваль проходил на 14 площадках, где выступали как знаменитые, так и начинающие коллективы. Среди участников — Московский театр Олега Табакова, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский художественный театр имени А.П. Чехова и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. На фестиваль также приехали коллективы из регионов России, например Молодежный театр Алтая имени В.С. Золотухина, Сахалинский международный театральный центр имени А.П. Чехова и Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль).

Для посетителей проходили творческие мастер-классы. Так, на Чистопрудном бульваре можно было создать свой мультфильм и познакомиться с основами сценической речи и актерских техник. А на Цветном бульваре проводили занятия по вокалу и игре на музыкальных инструментах.

