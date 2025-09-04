Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Предыдущая встреча прошла в 2024 году в Эр-Рияде.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 сентября примет участие в восьмом раунде стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Мероприятие пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре 2024 года», — уточнила дипломат.

Отмечается, что встреча состоится в Сочи. Центральным событием предстоящего мероприятия станет пленарное заседание. К тому же, как отметила представитель МИД, внимание будет уделено вопросам развития отношений России и государств ССАГПЗ.

К тому же, по словам Захаровой, Лавров будет представлять Россию на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), которая состоится в сентябре.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

